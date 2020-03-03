Амстердам, 3 марта, 2020, 14:51 — ИА Регнум. Чемпионат Европы по футболу — 2020 состоится, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом 3 марта заявил глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин на пресс-конференции.

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«Мы настроены оптимистично и уверены в том, что турнир состоится. Не хотим думать о мрачных сценариях», — сказал Чеферин.

Он добавил, что в ходе подготовки к турниру организаторы справляются с разными вопросами, в том числе справятся и с вирусом.

Напомним, чемпионат Европы должен состояться в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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