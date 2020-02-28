Москва, , 19:59 — REGNUM В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) далеки от идеи переноса матчей Евро-2020 на другие даты в связи с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира», — отметили в пресс-службе.

Сообщается также, что УЕФА находится на связи с международными и местными властями относительно ситуации с распространением коронавируса.

Тажке в пресс-службе УЕФА отметили, что будут держать под постоянным контролем положение с коронавирусом.

Евро-2020 состоится с середины июня по середину июля. Матчи примут у себя Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.