Вашингтон, 4 марта, 2020, 03:19 — ИА Регнум. Возобновление на полном серьезе американских учений «на случай атомной войны» произошло еще при Бараке Обаме в 2010 году. Но новости о результатах последних учений взбудоражили весь мир. Почему военные игры американской администрации дали нетривиальный и тревожный результат, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ©

Идея о проведении таких учений возникла в результате Карибского кризиса 1962 года. Тогда один из генералов пошутил, что для уничтожения Америки достаточно удачного попадания единственной русской ракеты: если эта ракета попадет в зал совещаний, где присутствуют президент США, вице-президент, министр обороны и председатель Комитета начальников штабов ВС, то руководить страной в военном конфликте окажется некому. Поэтому были разработаны специальные списки, передающие полномочия по цепочке вниз, от высоких руководителей к их замам.

В этом году фантастичность ситуации состояла в том, что ответственные лица в ответ на вводную о начале «российской агрессии против Польши», не очень сомневаясь, решили нанести ядерный удар. Споры вызвала лишь цель: бомбить ли саму Россию или ударить по Белоруссии. Данная зарисовка, кроме всего прочего, может стать хорошим намеком тем в руководстве Белоруссии, кто считает допустимым заигрывание с США. Как видим, все радушные улыбки Майка Помпео не очень влияют на восприятие Минска как потенциальной цели для американских ракет. И хотя удар предполагалось нанести облегченными ракетами с тактическими ядерными зарядами, ни у кого в данной ситуации не было бы возможности выяснять, сколько килотонн несет атакующая ракета. И конфликт мгновенно переместился бы в стратегическую плоскость.

Читайте статью Александра Запольскиса «США готовы нанести ядерный удар по Белоруссии».