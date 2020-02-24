24 февраля 2020 | Время чтения 7 мин

Сторонники европейского (шире – западного) выбора в Минске могут сколько угодно ссылаться на сладкие обещания Майка Помпео о стремлении к дружбе и готовности поставлять сколько угодно энергоресурсов, для американского истеблишмента Белоруссия была, есть и будет просто территорией, которую, если что, совершенно не жалко спалить в ядерной топке, как Хиросиму и Нагасаки.

Александр Запольскис, , 13:19 — REGNUM Мир взбудоражила новость о проведенных в Америке учениях по нанесению ядерного удара по России, в которых одной из целей оказалась Белоруссия. Это вызвало вполне предсказуемую шумиху в СМИ, которые, как водится, говорили о чем угодно, кроме реального положения дел.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В проверке устойчивости системы государственного управления США нет ничего нового. Идея проведения таких учений возникла еще по итогам «Карибского кризиса» 1962 года, когда кто-то из генералов в кризисном штабе Джона Кеннеди мрачно пошутил, что для уничтожения Америки достаточно удачного попадания единственной русской ракеты, одним махом способной уничтожить сидевших в зале для совещаний, президента, вице-президента, министра обороны и председателя Комитета начальников штабов ВС США.

На этом цепочка высшего управления государством обрывалась. Кто должен будет по закону получить право командования и, особенно, полномочия отдать приказ на применение ядерного оружия оказалось неизвестным. После ряда серьезных совещаний ситуацию признали недопустимой и разработали комплекс мер по ее устранению.

В первую очередь составили и официально утвердили закрытый список из двенадцати высших должностных лиц с указанием очередности автоматической передачи верховного командования в случае, если президент и вице-президент погибнут или по любой другой причине окажутся не в состоянии исполнять свои обязанности. Кстати, третьим в цепочке там стоит не спикер парламента, а министр финансов. Этот документ продолжает действовать и по сей день.

Далее, с подачи главы Пентагона, разработали комплекс ежегодных учений по практической проверке устойчивости системы, а также обучению должностных лиц действиям в случае ядерного кризиса.

Так, еще с начала 70-х, дважды в год в США объявлялась учебная тревога по ядерному нападению, в соответствии с которой Секретная Служба и специальные отряды ФБР должны были немедленно изъять «людей из списка» и поместить в защищенные объекты, расположение которых не разглашается.

Известно лишь, что президент и вице-президент перебираются в воздушные командные пункты на базе самолетов фирмы Boeing, еще называемые «самолетами судного дня», которые тут же поднимаются в воздух и барражируют над территорией США до прекращения кризиса. Причем обязательно в разные самолеты, чтобы затруднить их возможное одновременное уничтожение.

По ходу учений командная структура отрабатывает заранее подготовленный, но до начала военной игры никому не известный многоэтапный сценарий кризиса. Его в обстановке секретности совместно разрабатывают РУМО и ЦРУ.

Помимо чисто организационных действий, учения носят образовательный характер по тренировке фактически гражданских лиц грамотному реагированию на предельно серьезный кризис в условиях дефицита времени, нечеткости и обрывочности имеющихся сведений, а также неизвестности намерений противника.

После распада СССР в 1991 году серьезность отношения американских чиновников к тестированию боеготовности стала ослабевать. Угроза глобального ядерного нападения перестала восприниматься реальной, а значит, и время «серьезных людей» тратить на «глупости» показалось излишним. Вместо президентов и министров на них все чаще стали отправляться заместители.

А однажды, в 2004 году, по тревоге в командных пунктах оказались даже не замы, а лишь их вторые, или даже третьи помощники, к реальному командованию в случае войны не предназначенные вовсе. С соответствующим результатом.

Так, ни шатко ни валко, дело просуществовало до апреля 2010 года, когда президент Обама представил новую ядерную доктрину США, претендующую на революционность. В ней впервые в новейшей истории было заявлено «о снижении роли ядерного оружия». В том числе допущение применения первыми тактических ядерных боезарядов в изначально неядерном конфликте. Официально, в случае возможной войны с Северной Кореей, но все понимали, что ею идея не ограничивается.

Тогда же американское правительство возобновило и учебные проверки на устойчивость структуры управления ядерными силами. И опять, дважды в год, в соответствии с заранее неизвестным сценарием, в том числе имитирующим произвольное выбивание звеньев из цепи командования, ломали «печенье».

Так у них называются индивидуальные пластиковые контейнеры, содержащие уникальную карточку с кодом подтверждения полномочий и права разблокировки доступа военных к ядерному оружию США, без которых генералы запустить ракеты не могут физически. Фильмы про спятивших командиров ядерных подлодок, начинающих мировую войну по собственному усмотрению, являются не более чем режиссерской фантазией.

Так вот, учения, так возбудившие общественность сегодня, в Америке действительно прошли. Это официально подтверждает множество источников. Однако ничего особо экстраординарного в этом искать не следует. Обычная рутина. Исключением может служить только ряд небольших деталей.

Во-первых, интересующих учений было два. Первое состоялось еще в конце 2019 года, сразу после выхода на боевое патрулирование ПЛАРБ SSBN 734 Tennessee типа Ohio с новыми баллистическими межконтинентальными ракетами Trident II D5, оснащенными модернизированными боеголовками W-76−2 пониженной мощностью заряда до 5−7 килотонн.

По сценарию, предполагалось возникновение в Европе большой обычной войны, естественно начатой внезапным нападением России. Но наступающий порыв русских якобы завяз в позиционных боях на территории Польши, и для преодоления кризиса Москва пошла на нанесение тактического ядерного удара по военной базе НАТО на территории Германии. Конкретное место не уточнялось, но все понимали, что, кроме Раммштайна, там ядерной колотушкой бить особо не по чему.

Американское руководство должно было оперативно выработать ответные меры. Что любопытно, тогда в учениях участвовали тоже заместители соответствующих лиц «из списка». И они почти дружно склонялись к нанесению ответного удара с подлодки Tennessee. Однако присутствующий там заместитель главы Пентагона Марка Эспера сумел их переубедить.

Наступление сухопутных сил Альянса развивалось успешно и ядерного стимулирования не требовало. Зато первое после 1945 года применение ядерного оружия превращалось в прекрасный повод мощного международного политического давления на Россию, вполне способного дезорганизовать ее руководство, чем еще больше способствовать достижению победы в войне над ней, как агрессором.

А вот вторые учения, уже с участием самого главы Пентагона, ряда министров и конгрессменов, в частности конгрессмена от штата Небраска Джеффа Фортенберри, состоялись как раз 21 февраля 2020 года в командном центре Стратегического командования американской армии в штате Небраска. Потому того конгрессмена и пригласили.

И вот там уже случилось действительно любопытное. В отличие от замов, «первые лица» излишним пацифизмом не страдали. В ответ на «агрессию России» они единодушно одобрили нанесение собственных тактических ядерных ударов. Вопрос стоял лишь в том, цели для них следует выбирать сразу на российской территории вроде Калининграда или стратегически лучше не торопиться перегибать палку и отбомбиться по какому-нибудь российскому сателлиту вроде Белоруссии.

Хотя последние три этапа сценария участники так и не отыграли, не сумев выработать окончательно решение с выбором цели, результат является более чем показательным.

Сторонники европейского (шире — западного) выбора в Минске могут сколько угодно ссылаться на сладкие обещания Майка Помпео о стремлении к дружбе и готовности поставлять сколько угодно энергоресурсов, для американского истеблишмента Белоруссия была, есть и будет просто территорией, которую, если что, совершенно не жалко спалить в ядерной топке, как Хиросиму и Нагасаки.

Особенно когда необходимо на ком-нибудь показать решимость пустить в ход ядерное оружие, когда подобный шаг руководство США просто сочтет для себя нужным. Тбилиси и Киев они ради великой цели победы над Россией в топку войны уже кинули. Наивно думать, что к Минску у них какое-либо иное отношение.

Впрочем, даже это в итогах американской военной игры вторично. Главное, что они там считают вполне допустимым применить тактическое ядерное оружие в обычной войне. А что, по сценарию, «только в ответ на российский первый удар», то это лишь желание красиво выглядеть в глазах СМИ и не более того.

Но главный «пустячок» американских учений состоит в следующем: как русские при выработке ответа отличат стартовавшую с американской ПЛАРБ баллистическую ракету с «маленькими зарядами» в 5−7 килотонн от обычной, с восьмью боеголовками по 475 килотонн?

Похоже, в американских штабах совсем не думают, станет ли российское командование этим интересоваться. Да и зачем? Ответ-то будет нанесен по штатному расписанию.