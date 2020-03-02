Санкт-Петербург, 2 марта, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Специалисты АО «Адмиралтейские верфи» приступили к проведению швартовных испытаний большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Волхов».

Дарья Драй ИА REGNUM Подлодка «Волхов» в момент спуска на воду

Напомним, подлодка была заложена в июле 2017 года и спущена на воду 26 декабря 2019 года. «Волхов» станет второй в серии новейших дизельных субмарин для Тихоокеанского флота России. Первая подлодка этой серии — «Петропавловск-Камчатский» — передана ВМФ в ноябре 2019 года.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Адмиралтейских верфей», в ходе испытаний, рассчитанных примерно на три месяца, специалисты протестируют все системы, устройства и механизмы корабля, в том числе системы навигации, связи, управления, а также испытают комплекс торпедно-ракетного вооружения, гидроакустический комплекс и другие.

«После завершения швартовных испытаний корабль сможет отправиться на заводские ходовые и государственные испытания», — пояснили на предприятии.

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В настоящее время на «Адмиралтейских верфях» строятся еще две подлодки той же серии для ТОФ — «Магадан» и «Уфа». Строительство серии идет по графику и должно завершиться в 2022 году.

Подводные лодки проекта 636.3 являются одними из самых малошумных в мире. Они могут поражать как подводные, так и надводные и наземные цели благодаря мощному торпедно-ракетному вооружению, в состав которого входят крылатые ракеты «Калибр».