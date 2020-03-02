Анкара, 2 марта, 2020, 11:35 — ИА Регнум. На пути военных действий Турции в Сирии должен быть поставлен жёсткий заслон, ведь речь идёт не просто об агрессии, а о прямом союзе Реджепа Тайипа Эрдогана с исламистским террористическим фронтом, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в понедельник, 2 марта, комментируя высказывания президента Турции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган и террористы

Ранее Эрдоган рассказал, что попросил президента России Владимира Путина отказаться от поддержки властей Сирии и оставить Турцию с «сирийским режимом» «один на один», чтобы Турция сама «сделала, что нужно».

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«Заявление Эрдогана говорит о многом. Во-первых, о том, что даже через пять лет после начала российской операции в Сирии он отказывается признавать заявленные нашей страной цели уничтожения терроризма и поддержки законного режима. Сегодняшнее сирийское государство является членом ООН и, соответственно, имеет право на индивидуальную и коллективную самооборону. Более того, в борьбе с терроризмом оно, а также поддерживающая его Россия, действуют на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Эрдоган же полагает, что вопрос в некой «базе»: примитив.

Наша страна, напомню, не отдала в своё время Сирию на растерзание США. Эрдоган смеет полагать, что ему на растерзание мы Сирию отдадим, а он, «оставшись один на один» с Дамаском, «сделает, что нужно». Удивительная турецкая «простота», которая, в соответствии нашей поговоркой, «хуже воровства»!

Такие «простаки» составляют очень серьёзную угрозу международному и региональному миру и безопасности. Американские «простаки», когда во времена президента Медведева Россия оставила их один на один с ливийским государством, разрушили его, повергли благополучную страну в хаос и войну, нарастили миграционную угрозу для Европы.

Эрдоган сегодня пугает Европу беженцами, но, если действительно позволить ему разгромить Сирию, отдать её на откуп террористам, нынешняя ситуация покажется европейцам цветочками.

Итак, на пути военных действий Турции в Сирии должен быть поставлен жёсткий заслон. В конце концов, речь идёт даже не просто об агрессии, а о прямом союзе Эрдогана с исламистским террористическим фронтом. Если на ближайшей встрече президента России с турецким лидером снять его агрессивные амбиции не удастся, надо выносить вопрос о его политике, несущей угрозу международному миру, в Совет Безопасности ООН. С нашей стороны против режима Эрдогана должен быть введён комплекс экономических мер воздействия — в своё время, как мы помним, они подействовали», — отметил Михаил Демурин.