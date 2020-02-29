Анкара, , 13:55 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что он попросил президента России Владимира Путина отказаться от поддержки законных властей Сирийской Арабской Республики и отдать «сирийский режим» на растерзание туркам. Об этом он заявил сегодня, 29 февраля, выступая в парламенте Турции.

Напомним, что 28 февраля состоялся телефонный разговор президентов России и Турции, в ходе которых они обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

После разговора Эрдоган сделал ряд заявлений. В частности, он рассказал, что фактически просил Путина отказаться от поддержки законных сирийских властей.

«Я спросил президента России Владимира Путина об их истинных целях в Сирии. Если вы будете строить базу, да стройте, но не мешайте нам. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно», — сказал Эрдоган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на протяжении нескольких лет с начала войны в Сирии Турция во главе с Эрдоганом любыми доступными средствами пытается отторгнуть от Арабской Республики часть территорий. В частности, в провинции Идлиб Турция напрямую поддерживает исламистские террористические группировки, сражающиеся против правительственных войск.

Когда руководство России и Сирии поставило вопрос ребром и собиралось подавить террористов в Идлибе, за них вступилась Турция, которая обещала, что сможет обеспечить редим прекращения огня в Идлибе и «размежевать» так называему «сирийскую оппозицию» и исламистов. Уже тогда ряд экспертов отмечали, ничего подобного Анкара делать не будет, а лишь попытается выиграть время и дать своим подконтрольным террористическим группам восстановить силы. Тем не менее российское руководство пошло на поводу у Турции и заключило соглашение.

Но с момента заключения соглашения происходило именно то, о чем предупреждали эксперты. террористы использовали турецкий «зонтик» безопасности в Идлибе для восстановления и перегруппировки сил, а затем совершали оттуда нападения на сирийскую армию и мирные города, а также на российскую авиабазу «Хмеймим». Режим прекращения огня не соблюдался, никакого «размежевания» не производилось.

В итоге сирийская армия начала контртеррористическую операцию в Идлибе, поддержанную Россией. Это привело к гибели турецких солдат и гражданских специалистов, находившихся в расположении террористов. Анкара ответила вводом дополнительных войск в Идлиб и ударами по сирийской армии. Сейчас ситуация находится в несколько неопределенной фазе, бои в ряде ключевых пунктов продолжаются.