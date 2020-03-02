Красноярск, 2 марта, 2020, 10:12 — ИА Регнум. Красноярцы продолжают обсуждать нашествие бездомных собак на город. И если, по версии следствия, пять красноярцев, тела которых нашли на правом берегу, стали жертвами бездомных собак, то правозащитники и адвокаты высказывают версии о том, что в этом деле не всё так однозначно.

Dineshraj Goomany Собака

Портал «ТВК Красноярск» 2 марта обнародовал материалы дела, которые «дают основания полагать, что, возможно, все пять жертв умерли от рук человека».

Первой жертвой стала Елена N. Свидетель, нашедший её покусанное собаками тело, рассказал, что женщина была голой.

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Через неделю примерно там же нашли второй труп — мужчины. А ещё через два дня во дворе дома на улице Мичурина было обнаружено женское тело с объеденными конечностями. После этого в городе и заговорили о стае собак-людоедов. Последнее тело нашли 25 февраля в районе ТЭЦ-1.

Красноярский портал подчеркивает, что в распоряжении редакции попали снимки жертв. И на фотографиях якобы видно, что обнаруженные жертвы были полностью раздеты, и их одежда была не сброшена, а именно стянута. На телах и на земле вокруг них не так много крови, поэтому журналисты предположили, что укусы появились уже после смерти.

Источник портала, знакомый с материалами дела, уверяет, что «есть факты, которые дают основания предполагать, что не только собаки участвовали в убийстве». Например, по его словам, на одной из жертв был вырезан большой и ровный лоскут кожи. Это, по его словам, было сделано каким-то медицинским инструментом или ножом.

«Более того, укусы, которые обнаружены на телах, не похожи на те, которые обычно оставляют бездомные псы. Отсюда другая версия — на жертв мог нападать человек с бойцовской, тренированной собакой», — пишет ТВК.

Жители дома, в чьём дворе нашли один из трупов, рассказывают, что в тот день не было слышно ни криков, ни лая, хотя окна обычно открыты.

Но всё же основная версия в настоящее время — это бездомные собаки. Вырезанные куски кожи на жертвах объясняют тем, что «ткани мёртвого человека действительно рвутся по-разному». Что касается одежды, существует предположение, что жертвы сами скидывали вещи, чтобы отбросить их дальше и таким образом отвлечь собак.

В красноярском СК уточнили, что основная версия гибели людей в Кировском районе — это травмы от бродячих агрессивных собак:

«Но наряду с этой версией следствие будет рассматривать и другие. В том числе и версию о том, что на людей нападали».

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем, власти Красноярска признали, что ситуация с бездомными собаками в городе является сложной. В конце февраля 2020 года было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации локально в ряде городских территорий, где ситуация требует усиленного контроля.