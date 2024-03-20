Киев, 20 марта, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Предложение переименовать село Надеждовка в Одесской области Украины в Шампань поддержал комитет Верховной рады по вопросам местного самоуправления. Об этом 20 марта сообщил депутат Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада Украины

Как уточнил депутат, комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование села Надеждовка в Шампань. Если проект постановления наберёт в Раде не менее 226 голосов, населённый пункт получит новое наименование.

При этом до 1945 года село Надеждовка называлось Гофнунгсфельд.

По данным украинского телеканала ТСН, всего комитет Верховной рады 20 марта поддержал переименование пяти городов и 104 сёл и посёлков. В частности, предлагается переименовать Червоноград (Львовская область) в Шептицкий, Павлоград (Днепровская область) — в Матвеев, город Южный в Одесской области в Порт-Аненталь.

При этом местные власти нередко отказываются менять название населённого пункта, как это произошло с городом Южный. Однако названия будут утверждаться Верховной радой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что городской совет Киева переименовал улицу имени писателя Михаила Булгакова в честь грузинского актёра и певца Вахтанга Кикабидзе. По мнению депутатов, прежнее название улицы приводило к искажению национального сознания.

В январе депутаты горсовета Харькова проголосовали за переименование 65 улиц, которые, по их мнению, были связаны с Россией. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в планах властей переименовать порядка 400 улиц, но делать это будут постепенно, чтобы избежать массовой путаницы. В городе уже нет улиц имени Владимира Маяковского, маршалов Ивана Конева и Юрия Бажанова, лётчика Валерия Чкалова, проспекта Героев Сталинграда.

В 2015 году Верховная рада Украины приняла закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР. К началу 2022 года на Украине снесли более 2,5 тыс. памятников. Также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.

Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет и не может быть никакого будущего.