Москва, 2 марта, 2020, 08:29 — ИА Регнум. Подробно ознакомились с поправками в Конституцию РФ 22% граждан. Поверхностно знают о них 34%, ничего не знают 44%, показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Конституция России

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Чаще о том, что изучили предлагаемые поправки, говорят мужчины, чем женщины — 26% против 18%. Лучше всего изучили поправки в Конституцию РФ люди старше 45 лет — 29% опрошенных.

Количество респондентов, подробно изучивших изменения, растет с увеличением уровня зарплаты: 18% среди граждан с зарплатой до 30 тыс. руб. и 29% — зарплатой 80 тыс. руб.

Опрос проведен 27—28 февраля 2020 года в 344 населенных пунктах во всех округах РФ. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в протоколах может не учитываться количество людей, проголосовавших вне помещения.

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