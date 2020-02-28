Москва, , 13:32 — REGNUM Новации голосования по поправкам в Конституцию вне помещения и в досрочные дни требуют идеального контроля. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 февраля заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК.

«Мы предложили три дня досрочки, но жёсткое условие, которое мы пропишем — обязательно должно быть наблюдение. И я не согласна с критиками, которые говорят, что вот, не хватит наблюдателей. Нет, наоборот! Поскольку именно в день голосования необходимо масштабное наблюдение, а что касается периода досрочного голосования, то гораздо меньше. Потому никакой проблемы нет», — заявила Памфилова.