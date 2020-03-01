Киев, 1 марта, 2020, 15:49 — ИА Регнум. С 1 марта правительство Украины изменило для граждан Украины правила выезда в Российскую Федерацию, соответствующее постановление украинского правительства было принято 18 декабря 2019 года и вступило 1 марта в силу.

Dpsu.gov.ua Граница. Украина

Согласно новым правилам выезда в РФ, пересечение границы с Российской Федерацией граждане Украины должны совершать при наличии заграничного паспорта.

Те, кто выехал на территорию РФ с Украины до 1 марта 2020 года, смогут вернуться обратно по внутренним паспортам.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе министерства внутренних дел Российской Федерации сообщили, что действие внутренних паспортов граждан Украины будет сохраняться на территории РФ и после 1 марта.

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