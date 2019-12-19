Киев, , 03:12 — REGNUM Жители Украины с 1 марта 2020 году смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам, сообщил 18 декабря украинский премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

«Пропуск на границе с РФ будет осуществляться по загранпаспорту, эта процедура будет применяться только для граждан Украины», — написал он.

В соответствии с решением министерства иностранных дел Украины, запрет означает «приостановление действия положений соглашений», заключённых ещё до того, как Россия якобы начала предпринимать «агрессивные действия».

Напомним, эти соглашения позволяли украинцам пересекать границу на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении.

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