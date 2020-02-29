Стамбул, Турция, 29 февраля, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции уничтожили в Сирии более 2,1 тыс. сторонников президента страны Башара Асада. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Турция продолжит мстить за гибель своих военнослужащих, — сказал Эрдоган. — По сегодняшний день уничтожены свыше 2100 сторонников режима Башара Асада».

При этом он добавил, что Турция не стремится к «расширению территорий», а в сирийском вопросе «не ищет приключений».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Турции заявил, что он приказал открыть границы своей страны со странами ЕС, чтобы туда хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

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