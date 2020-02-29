Анкара, , 14:19 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он приказал открыть границы своей страны со странами Евросоюза, чтобы туда хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом Эрдоган заявил сегодня, 29 февраля, выступая в парламенте Турции.

«Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы. Уже 18 тысяч беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25−30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем», — сказал Эрдоган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Турции умело используют проблему мигрантов как инструмент давления на страны Евросоюза. В Турции. в силу ее географического положения, накапливаются беженц из стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые бегут от террора и войн в своих странах.

Эрдоган уже однажды открывал границы для мигрантов и их бесконтрольный поток хлынул в ЕС, что привело к масштабному кризису в этом наднациональном объединении. Фактически, ключевые страны ЕС, и прежде всего германия, откупились от Эрдогана, завуалировав дань в виде помощи на обустройство лагерей мигрантов.

Теперь Эрдоган вновь шантажирует ЕС, требуя в обмен поддержки его авантюры в Сирии. Он утверждает, что якобы из-за действий законных сирийских властей из Арабской Республики в Турцию бегут сотни тысяч людей и турецкие власти якобы не в состоянии их сдержать на пути в ЕС. Но если бы страны ЕС активнее поддерживали захватнические планы Турции в Сирии и нейтрализовали Россию, поддерживающую законные сирийские власти, то Анкара, наверное, смогла бы справиться с потоком беженцев.

При этом ни одна из международных организаций, занимающаяся делами беженцев, и ни одна из разведок нейтральных стран не подтверждает наличие хоть сколько-нибудь заметного потока беженцев из сирийской провинции Идлиб в Турцию. Те беженцы, который, по словам Эрдогана, уже устремились в ЕС, уже длительное время находятся на территории Турции и накопились там ранее.