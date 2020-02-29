Сибирь переживает циклон. Существенное ухудшение погодных условий с сильным снегом и порывами ветра наблюдаются в Хакасии, Томской области, на Кузбассе и в «двух Алтаях» (Алтайском крае и Республике Алтай). Температура воздуха при этом, по данным CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» и ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», существенно выросла в Кемеровской области местами (до +4°С) и на Алтае (до +6°С). Погодный катаклизм уже спровоцировал несколько серьёзных ДТП. Власти в спешном порядке закрывают забураненные трассы, вводят ограничения из-за плохой видимости и сильной гололедицы. В регионах действует штормовое предупреждение. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с данной ЧС. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Сибирь

07:53 28.02.2020 В Омске за сутки 27 февраля выпала месячная норма осадков. Как сообщилив мэрии города, впервые за зимний сезон дорожные службы вывезли самое большое количество снега — более 18,5 тыс. кубометров. Читайте также: В Омске за сутки выпала месячная норма снега

07:55 28.02.2020 В Томске в настоящее время снегоотвалы заполнены почти на 70%. По информации властей Томска, снегоуборочные работы в городе ведутся круглосуточно. В среднем, каждый день на городские улицы выходит 178 единиц спецтехники. Ручную уборку осуществляют почти 150 человек. Читайте также: С улиц Томска за зиму вывезли сотни тысяч тонн снега

07:56 28.02.2020 В Томской области и Томске 28 февраля сохраняется мокрый снег, порывы ветра 15−20 м/с, гололёдные явления. Также прогнозируется ухудшение видимости, отложение мокрого снега, на дорогах — снежные заносы. Читайте также: В Томской области сохраняется непогода

07:57 28.02.2020 Прогноз синоптиков о штормовом ветре со снегом сегодня, 28 февраля, полностью оправдался в Алтайском крае и стал причиной закрытия нескольких региональных дорог. Об этом: На Алтае закрывают дороги из-за бурана

07:58 28.02.2020 Жителей Хакасии предупредили о непогоде. Как сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на данные гидрометцентра региона, 28 февраля в Хакасии ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, местами до 24 м/с. В горах будет идти сильный снег. На дорогах прогнозируется гололедица, возможно налипание снега на проводах. Читайте также: Сильный ветер ожидается в Хакасии

08:00 28.02.2020 В связи с непогодой жителям и гостям Томской области рекомендуют соблюдать меры безопасности.

08:04 28.02.2020 Разрушение и смещение Сибирского антициклона к востоку, а также смещение частного циклона с Аральского моря в северо-восточном направлении и развитие южных потоков в тропосфере на меридианах Иртыша возобновит осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, местами с гололедно-изморозевыми явлениями, метелями и усилениями ветра. Северная зона видимости. По материаламCЦ ФГБУ «НИЦ «Планета»и ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»

08:11 28.02.2020 Непогода пришла в Республику Алтай. Как сообщает официальный сайт регионального правительства со ссылкой на синоптиков, 28 февраля по высокогорью ожидается усиление ветра до 30−32 метров в секунду. Читайте также: Жителей Горного Алтая предупредили о шторме

09:07 28.02.2020 Буран на Алтае. Фото ИА REGNUM.

09:23 28.02.2020 Обстановка на дорогах Алтайского края продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает региональное министерство транспорта, из-за плохой видимости, вызванной бураном, пришлось закрыть для большегрузного транспорта и пассажирских автобусов федеральную автомобильную дорогу Р-256 «Чуйский тракт». Об этом: Буран прервал движение на многих участках алтайских трасс

09:39 28.02.2020 Нынешняя омская зима может стать самой тёплой. Как сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Омской области температура воздуха в ноябре 2019 года была около и ниже нормы на один градус. А в декабре, январе и феврале — выше нормы, причём в феврале — на семь-восемь градусов. Об этом: Омская зима бьёт рекорды по теплу

09:39 28.02.2020 За зимний период в Омской области выпало 74−93 мм осадков, что на 20−30% больше нормы.

09:39 28.02.2020 По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Омской области сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки смешанного характера, возможен дождь, гололедица.

09:52 28.02.2020 В связи с непогодой в Хакасии не исключены риски возникновения происшествий, связанных с повреждением или обрывом линий связи и электропередач, падением слабо закрепленных конструкций, авариями на системах ЖКХ и топливно-энергетического комплекса, нарушением работы транспорта, увеличением количества ДТП и числа травматизма среди граждан. Об этом сообщает региональное управление по ГО, ЧС и пожарной безопасности. Жителей Хакасии просят соблюдать правила поведения и требования безопасности.

09:52 28.02.2020 Метель на дороге, фото ИА REGNUM.

10:21 28.02.2020 Алтайский край. На дорогах региона сегодня, 28 февраля, в условиях сильного снегопада, наблюдается сильный боковой ветер до 15 — 20 метров в секунду с порывами до 27 метров в секунду. Видимость 50 — 100 метров, при порывах — 5 — 10 метров.

10:42 28.02.2020 Всего на снегоочистке федеральных дорог Алтайского края днем 28 февраля задействовано 85 единиц техники, сообщают в Управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай».

10:43 28.02.2020 Буран на алтайских дорогах, фото ИА REGNUM.

11:09 28.02.2020 На Алтае из-за бурана организованы специальные стоянки для большегрузного транспорта. На Чуйском тракте на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле комплекса «Грани Алтая», далее в районе Новоалтайска у дорожных комплексов «Маяк» и «Облепиха», по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково, возле «Ника-фуд» в Троицком районе, перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках.

11:27 28.02.2020 Сегодня, 28 февраля утром на Чуйском тракте в Бийском районе Алтайского края из-за сложных погодных условий столкнулись грузовик и легковое авто. В результате серьезной аварии пострадало несколько человек. Как сообщил минтранс региона, позже данный участок трассы закрыли для движения большегрузов с целью избежать возможных трагедий.

11:32 28.02.2020 Госавтоинспекция Алтайского края вновь обращается к водителям с просьбой без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта. Также для исключения случаев наезда на пешеходов следует снижать скорость движения автотранспорта вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений и остановок общественного транспорта. Фото ИА REGNUM.

11:33 28.02.2020 По данным Кемеровского Гидрометцентра, 28 февраля на территории области местами ожидаются усиление ветра до 20 м/с, мокрый снег, метели, гололедные явления. Главное управление МЧС России по Кемеровской области рекомендует соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий.

11:39 28.02.2020 В Хакасии 29 февраля ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в мэрии Абакана. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с. Ночью в горах местами ожидается сильный снег. Местами — отложение мокрого снега на проводах. На дорогах республики сохранится гололедица. Подробности в материале: Абаканцев предупредили о сильном ветре

11:44 28.02.2020 Алтайский край. Дорожники работают в круглосуточном режиме, задействовано более 450 единиц техники и еще порядка 50 привлеченных специализированных транспортных средств.

11:50 28.02.2020 Момент смертельной аварии на трассе Бийск-Барнаул попал на камеру видеорегистратора. Напомним, ДТП произошло сегодня, 28 февраля, около 10:10 местного времени на 311 км автодороги Р-256. В условиях плохой видимости водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21 140, двигаясь в сторону Барнаула, не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Mitsubishi Canter, под управлением водителя 1974 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21 140 и его пассажир (женщина 1974 года рождения) погибли. Водитель Mitsubishi Canter и его пассажир получили травмы, были госпитализированы в ЦРБ города Бийска. Цитата видео, опубликованного в группе «Барнаул 22».

12:24 28.02.2020 В Змеиногорске (Алтайский край) сегодня, 28 февраля, в самый буран, 4,5 тысячи жителей могут временно остаться без холодной воды. Как сообщает канал «Ленина, 59» в2,5 км от города обнаружен порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 400 мм. Порыв находится в поле, сейчас туда направляются коммунальщики. На данный момент вода пока поступает из накопительных ёмкостей, в резерве 12 скважин. При прекращении водоснабжения без воды могут остаться1,3 тыс частных жилых дома, 19 многоквартирных домов, в которых в общей сложности проживает почти 4,5 тысяч человек, а также 4 социально-значимых объекта — школы и детские сады. Местные власти проинформировали жителей о запасах воды. Ситуация осложнена погодными условиями, тем не менее последствия аварии планируется устранить до наступления утра.

12:50 28.02.2020 Алтайский край. В связи с улучшением погодных условий движение для всех видов транспорта открыто по следующим дорогам: — Р-256 «Чуйский тракт», от Новоалтайска до Бийска;- Алейск — Чарышское, от с. Новокалманка Усть-Калманского района до с. Маралиха Чарышского района.Проезд только для легковых автомобилей допустим на трассах: — Бийск — с. Целинное;— Бийск — Белокуриха, с 6 км по 63 км;— Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай, на всем протяжении. Тем не менее, движение остается полностью ограниченным на двух дорогах: — Рубцовск — Змеиногорск; — Алейск — Петропавловское — Смоленское, с 143 км по 231 км.

13:07 28.02.2020 Алтайский край. Коммунальные службы проехали 1 км по заметённой дороге из 2,5 к месту аварии на Змеиногорском водоводе. Цитата из канала «Ленина, 59».

13:22 28.02.2020 По предварительному прогнозу, улучшение погодных условий на Алтае ожидается к 20:00 местного времени.

13:51 28.02.2020 Алтайский край. В связи с улучшением погодных условий движение для всех видов транспорта открыто на дорогах: Р-256 «Чуйский тракт» (от Новоалтайска до Бийска); Алейск — Чарышское (от села Новокалманка Усть-Калманского района до села Маралиха Чарышского района).

14:09 28.02.2020 Алтайский край. Ограничения для всех видов транспорта продолжают действовать на региональных трассах: — Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска); — Алейск — Петропавловское — Смоленское (от села Петропавловского до села Смоленского).

14:33 28.02.2020 Алтайский край. Движение для грузовых автомобилей и автобусов закрыто на автодорогах: — Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области (от Бийска до села Целинного); — Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай (на всем протяжении); •Бийск — Белокуриха (с 6 по 63 километр).

15:04 28.02.2020 Дорожники Алтайского края работают в круглосуточном режиме, задействовано более 450 единиц техники и еще порядка 50 привлеченных специализированных транспортных средств. Диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме.

19:51 28.02.2020 Движение восстановлено по всем автодорогам Алтайского края. В связи с улучшением погодных условий все ограничения движения были сняты. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

20:21 28.02.2020 Дорога в Алтайском крае. vk.com incident 22

04:54 29.02.2020 Алтайский край. В связи с комплексом неблагоприятных метеоявлений (усиление ветра с порывами до 20 м/с, осадки в виде снега, метели, гололедные явления) в превентивных целях для смягчения риска ДТП на автодорогах в Алтайском крае введены ограничения движения на участках дорог: — К-03 (Змеиногорск — Рубцовск); — К-34 (Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх — Кажа).

04:59 29.02.2020 В Сибирском федеральном округе последний месяц зимы завершается снегопадами и метелями. Неустойчивый характер погоды в Сибири связан с прохождением через регион активных циклонических вихрей и атмосферных фронтов. По материалам CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета»и ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС

05:01 29.02.2020 Наиболее интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега в Западной Сибири наблюдались 27 февраля, их интенсивность составила от 1 до 9 мм за 12 часов. В городе Омске был перекрыт абсолютный максимум осадков за сутки, который составил 8,9 мм, предыдущий максимум 5,2 мм был зафиксирован в 1990 г. По материалам CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» и ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС

05:03 29.02.2020 Помимо осадков в отдельных районах Сибири в последние дни наблюдался гололед и отложения мокрого снега диаметром до 4 мм. Также наблюдались метели и ухудшение горизонтальной дальности видимости до 500−1000 м. Прохождение фронтальных разделов сопровождалось усилением порывистого ветра до 18−23 м/с, в горах Республики Алтай ночью 28 февраля порывы ветра достигали 26−31 м/с.

05:05 29.02.2020 Сибирь. Циклонические вихри в своих секторах принесли в регион теплый и влажный воздух. В большинстве районов наблюдались оттепели. Максимальная температура воздуха 27 февраля наблюдалась в пределах 0…-5 °C, в юго-восточных районах региона преобладала положительная температура воздуха +1…+7 °C. Минимальная температура воздуха по территории Западной Сибири колебалась от −1…−9 °C и до — 18 °C в горах Республики Алтай. По материалам CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» и ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС.

05:07 29.02.2020 Постепенно рост давления над районами Западной Сибири будет способствовать восстановлению над южными районами антициклона и его усилению, а облачность атмосферных фронтов вместе с осадками сместится в восточные районы СФО. В последний день февраля осадки в виде снега и мокрого снега разной интенсивности сохранятся в большинстве районов Сибири, температурный фон существенно не изменится. По материалам CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» и ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС.

05:49 29.02.2020 После снежных циклонов, которые сегодня, 29 февраля, всё ещё будут присутствовать в большинстве районов Сибири, в регионе существенно потеплеет. Как сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» со ссылкой на данные прогностических подразделений Росгидромета по СФО, в Западной Сибири первый весенний месяц начнется с влияния области повышенного давления и прекращения осадков. «Юго-западное направление воздушных потоков в средней тропосфере будет способствовать интенсивному выносу тепла из районов Центральной Азии и повышению температуры воздуха. Максимальная температура воздуха ко 2 марта повысится до 0…+5 °C, в юго-восточных районах Кемеровской области, Алтайского края и в Республике Алтай воздух прогреется до +10…+15 °C», — отмечается в прогнозе синоптиков. На фото: Так выглядит интенсивный вынос тепла в Сибирь из районов Центральной Азии. Читайте также: Весна на Алтае и в Кузбассе начнётся с +15 °C

05:53 29.02.2020 Напомним, о вероятности раннего паводка, из-за которого на Алтае могут пострадать более 15 тысяч домов с населением 42 тысячи человек, говорил побывавший в регионе глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Читайте также: Гидрологическую обстановку на Алтае назвали аномальной Горный Чарыш. Фото ИА REGNUM.

05:56 29.02.2020 Центр циклона с плохой погодой 29 февраля ушёл из Алтайского в Красноярский край. Как сообщают «Вести-Алтай», на Алтае пока сохранится тёплая погода с осадками: «Днём облачно с прояснениями, временами мокрый снег, метели, снежные заносы на дорогах, днем по юго-западу без осадков. Ветер западный 5−10 м/с, порывы 12−17 м/с. Температура днём +3…-2 °С. На дорогах местами гололедица».

06:07 29.02.2020 В Змеиногорске (Алтайский край) коммунальные службы в условиях непогоды всю ночь устраняли аварию на водоводе. Работы ещё не закончены. На участке, расположенном в заснеженном поле, прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 400 мм, и чтобы пробраться туда, пришлось расчищать участок длиной в 2,5 километра. Это коммунальное ЧП затронуло около 4,5 тысячи человек. По данным канала «Неляпунов», в настоящее время ограничена подача воды в дома примерно половины жителей города. Цитата с сайта «Змеиногорский вестник».

06:14 29.02.2020 Барнаульские волонтеры продолжают участвовать в уборке снега на территории города. Цитата с сайта городской мэрии.