Томск, , 11:12 — REGNUM В Томской области и Томске 28 февраля сохранятся мокрый снег, порывы ветра 15−20 м/с, гололёдные явления. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного главка МЧС, ссылаясь на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также прогнозируется ухудшение видимости, отложение мокрого снега, на дорогах — снежные заносы.

В связи с непогодой жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, потепление с мокрым снегом прогнозируется в Новосибирске.

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