Абакан, , 07:15 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о непогоде. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на данные гидрометцентра региона, 28 февраля в Хакасии ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, местами до 24 м/с.

В горах будет идти сильный снег. На дорогах прогнозируется гололедица, возможно налипание снега на проводах.

Как сообщало ИА REGNUM, Омск завалило снегом. За сутки в городе выпала месячная норма осадков.

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