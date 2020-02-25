Беглов пригрозил сносами «хитроманам» от строительства
Санкт-Петербург, 25 февраля, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал развернуть борьбу с «хитрыми застройщиками», которые получают участки на льготных условиях для строительства спортивных сооружений, а возводят там торговые центры или жилье. Об этом Беглов заявил на заседании городского правительства во вторник, 25 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Губернатор признал, что в Петербурге достаточно подобных случаев, например, по решению суда в Колпино уже снесли подобный торговый центр.
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«Есть у нас разные ухищрения и другие, когда дают заявку на спортивное сооружение. Такие примеры, как в Приморском районе, 12-этажное [здание]. То есть делают на первом этаже какую-то спортивную площадку, еще какие-то элементы, а дальше это гостиница. Апартаменты так называемые, чтобы обслуживать эту площадку. Двенадцать этажей и небольшая какая-то площадка. Такие ухищрения есть, и они еще будут», — сказал Беглов.
Он поручил главам районов, комитетам по строительству, по градостроительству и архитектуре, по инвестициям следить за подобными заявками.
«Потому что много хитроманов разных. Мы разбираемся с этим вопросом. <…> Надо посмотреть, потому что хитрость хитростью, а интересы города нужно защищать. Такие вещи есть, у нас еще некоторые находятся в судах, и будем просто сносить. Сразу заявляю хитрецам, которые так делают: будем сносить», — подчеркнул Александр Беглов.
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Напомним, ранее губернатор потребовал справиться с дисбалансом социальной инфраструктуры по сравнению с жилой застройкой, а также призвал гнать «жуликов», которые зарабатывают на государственном подряде.