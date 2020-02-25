Санкт-Петербург, 25 февраля, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал развернуть борьбу с «хитрыми застройщиками», которые получают участки на льготных условиях для строительства спортивных сооружений, а возводят там торговые центры или жилье. Об этом Беглов заявил на заседании городского правительства во вторник, 25 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Губернатор признал, что в Петербурге достаточно подобных случаев, например, по решению суда в Колпино уже снесли подобный торговый центр.

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«Есть у нас разные ухищрения и другие, когда дают заявку на спортивное сооружение. Такие примеры, как в Приморском районе, 12-этажное [здание]. То есть делают на первом этаже какую-то спортивную площадку, еще какие-то элементы, а дальше это гостиница. Апартаменты так называемые, чтобы обслуживать эту площадку. Двенадцать этажей и небольшая какая-то площадка. Такие ухищрения есть, и они еще будут», — сказал Беглов.

Он поручил главам районов, комитетам по строительству, по градостроительству и архитектуре, по инвестициям следить за подобными заявками.

«Потому что много хитроманов разных. Мы разбираемся с этим вопросом. <…> Надо посмотреть, потому что хитрость хитростью, а интересы города нужно защищать. Такие вещи есть, у нас еще некоторые находятся в судах, и будем просто сносить. Сразу заявляю хитрецам, которые так делают: будем сносить», — подчеркнул Александр Беглов.

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Напомним, ранее губернатор потребовал справиться с дисбалансом социальной инфраструктуры по сравнению с жилой застройкой, а также призвал гнать «жуликов», которые зарабатывают на государственном подряде.