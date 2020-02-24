* запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, 25 февраля, 2020, 00:13 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд (ранее назвался Московский окружной военный суд) во вторник, 25 февраля, возобновит в Петербурге судебный процесс в отношении двоих петербургских фигурантов так называемого дела «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Процесс проходит с весны 2019 года в помещениях 224-го гарнизонного военного суда. Расследование уголовного дела проводили следственные органы ФСБ России.

Гражданина Казахстана, программиста Виктора Филинкова и петербуржца Юлия Бояршинова обвиняют по части 2 статьи 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»). За это грозит до 10 лет лишения свободы. Бояршинову, кроме того, вменяется часть 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ»), за это можно получить до пяти лет лишения свободы. Филинков и Бояршинов находятся под стражей с января 2018 года.

Как считает следствие, обвиняемые состояли в петербургской ячейке террористического сообщества «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. По версии следствия, они планировали совершить акты террора другие преступления в 2018 году, во время президентских выборов или чемпионата мира по футболу, проходившего в РФ.

Филинков свою вину отрицает, заявляя о применении к нему пыток со стороны следователей. Бояршинов ранее признал себя виновным, однако заявил о наличии значительно смягчающих его вину обстоятельств.

Третий фигурант петербургского дела Игорь Шишкин признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. 17 января 2019 года Второй западный окружной военный суд признал Шишкина виновным в участии в террористическом сообществе и назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес в Пензе приговор семи фигурантам «основного» уголовного дела о сообществе «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подсудимые получили от шести до 18 лет колонии по статьям УК РФ о создании террористического сообщества, участии в таком сообществе, хранении оружия, боеприпасов, о покушении на сбыт наркотиков.

Читайте также: Фигурантам дела «Сети"* назначили до 18 лет колонии

Суд согласился с версией гособвинения и признал «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) межрегиональной террористической организацией, которая была создана в 2016 году и включала ячейки в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге.

Никто из осужденных в Пензе не признал своей вины. Их защита уже заявила о намерении обжаловать обвинительный приговор, который вызвал большой общественный резонанс.

* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)