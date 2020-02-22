Измир, Турция, 22 февраля, 2020, 20:36 — ИА Регнум. Несколько военнослужащих Турции погибли на территории Ливии. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Измире.

MoserB Турецкие солдаты

«Пали несколько героев (в Ливии), — сказал турецкий лидер. — Однако потери в рядах Хафтара (возглавляющий Ливийскую национальную армию фельдмаршал Халифа Хафтар) достигли почти ста наемников».

Напомним, 22 февраля Al Arabiya со ссылкой на источники сообщила, что в результате обстрела Ливийской национальной армией (ЛНА) судна в порту Триполи погибли три турецких офицера и их сирийский переводчик.

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