Триполи, , 19:49 — REGNUM В результате обстрела Ливийской национальной армией (ЛНА) судна в порту Триполи погибли три турецких офицера и их сирийских переводчик. Об этом 22 февраля сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Отмечается, что тела убитых военных были доставлены утром 22 февраля самолетом на военную базу к югу от Анкары из ливийского аэропорта Митига. Более подробной информации не приводятся.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Ливийской национальной армией порта Триполи 18 февраля погибли три человека и пятеро получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2011 года и по настоящее время в Ливии нет единой государственной власти. Частью страны на востоке правит избранный народом парламент, а в ливийской столице Триполи и на западе страны правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны сотрудничают с армией Хафтара, независимо от правительства, заседающего в Триполи.