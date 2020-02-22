Луганск, 22 февраля, 2020, 07:20 — ИА Регнум. За прошедшие сутки боевики вооруженных формирований Украины два раза нарушили режим прекращения огня по территории Луганской Народной Республики, сообщили 22 февраля в пресс-службе республики в совместном центре контроля и координации.

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

Из населенного пункта Луганское по населенному пункту Логвиново боевики выпустили четыре мины из миномета калибра 120 мм, а также совершили четыре выстрела из БМП-1.

Боевики ВСУ совершили 25 выстрелов из гранатомета АГС, а также открывали огонь из стрелкового оружия крупного калибра из населенного пункта Новотошковское по населенному пункту Донецкое.

По данным СЦКК, информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры в данный момент уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшую неделю в результате обстрелов Луганской Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины, один человек погиб и один получил ранения. Погибший был военнослужащим ЛНР. Ранения получил мирный житель республики.