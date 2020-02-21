Луганск, , 17:44 — REGNUM Один человек погиб и один получил ранения в Луганской Народной Республике за неделю в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом 21 февраля сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, в ходе артиллерийских обстрелов с позиций 72-й бригады ВСУ, которые осуществлялись для отхода диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся проникнуть на территорию ЛНР, погиб один военнослужащий республики.

Кроме этого, 18 февраля в результате артиллерийского обстрела в населённом пункте Голубовское был ранен мирный житель.

Осадчий подчеркнул, что власти ЛНР нацелены на мирное разрешение конфликта с Украиной, однако в случае обострения обстановки оставляют за собой право «оперативно отреагировать контрмерами и дать адекватный ответ».

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