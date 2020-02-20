Санкт-Петербург, 20 февраля, 2020, 21:00 — ИА Регнум. Музыкант и шоумен Сергей Шнуров на своей странице в соцсети вечером 20 февраля попытался в стихотворной форме объяснить поклонникам, почему он решил вступить в «Партию роста». При этом лидер группы «Ленинград» не смог удержаться от непечатных слов.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров на концерте

Возможно, это связано с тем, что фанаты уже начали упрекать Шнурова в лицемерии, ведь раньше он едко высмеивал «кандидатов» в своих песнях и стихах.

Пнул тему, видимо, больную,Я рад, что всем не безразличен.Умы нешуточно волную,Партийным жестом, воплем, кличем.Дорожкой, скажем так, кривойИду, шаги повсюду гулки.Членом быть мне не впервой,И напрягать чужие булки.

— написал Сергей Шнуров.

Он добавил, что может по-прежнему «цеплять» кандидатов, обругав их грубым словом, но предложил «по осени считать цыплят».

Читайте также: «Партию роста» на выборах в Госдуму возглавит Сергей Шнуров

Напомним, о вступлении Шнурова в «Партию роста» стало известно утром в четверг, причем лидер партии, бизнес-омбудсмен Борис Титов не исключил, что именно Шнуров возглавит список партии на следующих выборах в Госдуму.

Лидер «Ленинграда» подтвердил журналистам, что решение о начале политической карьеры — осознанное, как и выбор партии, защищающей интересы предпринимателей, к которым относит себя и самый успешный российский шоумен Сергей Шнуров.