Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM Музыкант и общественный деятель Сергей Шнуров возглавит списки кандидатов в Государственную Думу от «Партии Роста», об этом заявил в четверг, 20 февраля, в Петербурге председатель всероссийской политической партии «Партия Роста», бизнес-омбудсмен России Борис Титов.

Соответствующее заявление Титов сделал после того, как было объявлено о вступлении Сергея Шнурова в партию.

«Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила где-то в виде «Партии Роста». Уверен, что вам я пригожусь совершенно точно, по крайне мере, внесу яркие краски, со мной будет явно веселей», — сказал Шнуров на встрече с петербургским активом партии.

В рамках поездки Бориса Титова в Петербург, совместно, с Оксаной Дмитриевой, руководителем фракции «Партия Роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, лидер партии встретился с председателями региональных отделений Партии Роста Северо-Западного федерального округа.

Участники встречи обсудили стратегию выборных кампаний в 2020 и 2021 годах.