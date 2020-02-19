Минск, 19 февраля, 2020, 20:01 — ИА Регнум. Уровень зарегистрированной безработицы в Белоруссии по итогам 2019 года составил 0,2%. Об этом говорится в опубликованном сборнике Национального статистического комитета Белоруссии (Белстата).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Белорусский флаг

Наибольшее количество безработных было зарегистрировано в Витебской, Гродненской и Могилёвской областях — по 0,3%. Наименьшее значение в официальной статистике зафиксировано в Минске — 0,1%.

Белстат

Судя по данным Белстата, за прошлый год «официальных» безработных в постсоветской республике стало меньше: зарегистрированная безработица в 2018 году составила 0,3%.

По данным того же Белстата, в 2018 году в республике было всего 12,5 тыс. безработных, а в 2019 году — всего 8,8 тыс. человек. При этом численность занятого в экономике населения оставалась почти неизменной — чуть более 4,3 млн человек при почти 9,5 млн общей численности населения.

Белстат

Отметим, что в официальной статистике по безработице учитываются только те граждане, которые поставлены на учёт и оформлены как безработные. По оценкам независимых экспертов, реальная безработица в Белоруссии на порядки выше «зарегистрированной».

Ранее эксперты обращали внимание на огромные расхождения между данными по трудовым мигрантам из Белоруссии, трудоустроенным в России. Белорусское МВД учитывает только тех выехавших на заработки, которые зарегистрировались в таком статусе, тогда как российское МВД учитывает реально работающих в РФ граждан Белоруссии.

Формально низкий уровень «зарегистрированной» безработицы, отмечают эксперты, никак не отражает реальную ситуацию на рынке труда. Такую и подобную ей другую статистику (например, по младенческой смертности) они относят к «фейковой», необходимой для предоставления в ООН с последующим использованием в пропагандистских целях.

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