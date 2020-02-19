Вашингтон, 20 февраля, 2020, 02:41 — ИА Регнум. Импичмент американского президента, блестяще проваленный его инициаторами, принес дополнительные очки Дональду Трампу, но не стал его окончательной победой. О том, как могла бы выглядеть действительно сокрушительная победа Трампа, рассуждает автор Андрей Ганжа.

Дональд Трамп показывает газету The Washington Post с заголовком «Трамп оправдан»

Абсолютное моральное превосходство — вот что могло бы поднять внутреннюю политику Трампа в собственной стране на новый уровень. Будучи обелен от всех обвинений против собственной честности, Трамп мог бы идти в следующую выборную кампанию с гордо поднятой головой как «президент всех» — и признавших свою вину демократов, и стоящих за ними обитателей технологически продвинутых прибрежных городов, и, разумеется, глубинки, которая и так уже была за Трампа.

Но чуда не случилось, и виноваты в этом во многом сами сторонники Трампа или как минимум бывшие сторонники вроде Митта Ромни, сенатора-республиканца от штата Юта, который ухитрился подмочить репутацию президента, усомнившись в его невиновности. Теперь Трампу и его команде предстоит утомительная охота за всеми претендентами за президентское кресло по очереди. Пока что удача на стороне Трампа, что показывает история с морально уничтоженным Джо Байденом. Но будет ли так и дальше?

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