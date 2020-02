12 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

Андрей Ганжа, , 19:41 — REGNUM Результаты импичмента американского президента, оказавшиеся «ожидаемо провальными» для демократических и прочих противников Трампа, тем не менее нельзя назвать его полной победой. Дорога Трампа к повторному хозяйничанью в Белом доме стала, безусловно, глаже и комфортней, но своей главной цели он все-таки не добился.

Картограмма политических пристрастий США Wikipedia.org

Ведь если оглянуться назад, то заметно, что все президенты последних десятилетий в походе за вторым сроком старались позиционировать себя как «кандидатов всей Америки». Взять Обаму: свою вторую президентскую кампанию он начал с призывов не к сторонникам-демократам или противникам-республиканцам, а ко «всем нам» — It Begins With Us (Это начинается с нас!) …

У Трампа такой возможности, похоже, не будет. Президент не смог добиться одной из основных СВОИХ целей импичмента, который, по моему убеждению, был «сконструирован» самим Дональдом Фредовичем. Но тогда одной из задач этой «конструкции» была наглядная демонстрация «двухпартийной» поддержки президента — как со стороны «своих» республиканцев, так и конкурирующих демократов. Для этого был необходим хотя бы один голос за оправдание от демократических сенаторов.

Ведь в нижней палате Конгресса это получилось! 18 декабря 2019 года, на голосовании в Палате Представителей, в поддержку Трампа голосовали конгрессмены-демократы Коллин Петерсон (Миннесота), Джеффа Ван Дрю (Нью-Джерси) и Джаред Голден (Мэн), а Тулси Габбард (Гавайи) воздержалась. И если бы Трамп получил в свою поддержку хотя бы один сенатский голос, то это давало бы ему формальное основание в будущей кампании говорить о себе как о кандидате «всей Америки»: и республиканской, и демократической.

Но не получилось. И даже более того… Митт Ромни, сенатор-республиканец от Юты по первому обвинению («Злоупотребление властью») проголосовал против своего партийного лидера. Остальные сенаторы голосовали строго по линии партийного раздела.

Мелочь, конечно, но теперь Трамп не может даже с полным основанием заявить о единстве своих партийных рядов, потому что его сразу «ткнут носом» в Ромни. И уже никого не будет волновать, что история отношений Трамп — Ромни совсем не безоблачная: одна речь Митта в Институте политики Хинкли: «…фальшивка, мошенник… Он использует представителей американской общественности как лохов» (3 марта 2016 года).

А США сейчас, как бы это непривычно ни звучало, ОЧЕНЬ нуждаются в единстве. Потому что о нарастании противоречий между бедно-традиционной республиканской «серединной Америкой» и богато-продвинутыми «прибрежными штатами» последние годы говорят все чаще и со все большей озабоченностью (краткий, но качественный экспресс-комментарий проблемы смотри у Дмитрия Джангирова, там много интересных сносок). Политические картограммы США только подтверждают значимость проблемы.

Однако роль «символа американского единства» — это уже «не про Трампа». В будущей кампании он будет вынуждено опираться не на «всех», а на «своих», на республиканский электорат. Хотя здесь у него никаких проблем возникнуть не должно. Потому что, невзирая на «демарш Ромни», республиканцы пока монолитны как никогда. А среди демократов явный разброд и шатание. Это показали Айова и Нью-Гемпшир.

Конечно, делать какие-то выводы на основании результатов президентских праймериз только в двух штатах несколько легкомысленно. Но возможно, поскольку они первые в сериале. А значит, наиболее заметные и являющиеся примером для колеблющихся избирателей.

И в Айове, и в Нью-Гемпшире у республиканцев сомнений не было. В первом случае, 3 февраля, Трамп получил 39 из сорока голосов делегатов (т. н. pledged delegates, «обещанных делегатов») на будущий Республиканский национальный съезд. А в Нью-Гемпшире, 11 февраля, забрал в свою копилку все 20 голосов.

У демократов же в Айове не только произошел скандал с задержкой в окончательных результатах, но и было продемонстрировано отсутствие лидерства. Примерно равные результаты (по четверти голосов избирателей, 13 и 12 депутатских голосов) показали Пит Буттигег и Берни Сандерс, но в спину им дышала Элизабет Уоррен (20%, 8 голосов) и где-то в отдалении топтались Джо Байден (13,7%, 6) и Эми Клобучар (12,3%, 1 голос).

(Для справки: в 2016 году на айовском кокусе голоса распределились почти равно: Клинтон — 23, Сандерс — 21. То есть у демократов была явная пара лидеров. Сейчас такого нет).

В Нью-Гемпшире приз демократических праймериз (24 pledged delegates) был разделен между Сандерсом (9), Буттигегом (9) и, несколько неожиданно, Эми Клобучар (6). Хотя в 2016 году и в этом штате у демократов была бесконкурентная пара лидеров — те же самые Сандерс и Клинтон). Отсюда напрашивается вывод: у демократов, в отличие от республиканцев, есть ряд претендентов, но нет даже традиционной «лидерской пары». А ведь до выборов остается меньше десяти месяцев.

Это, конечно, еще не вывод, а только эскиз к выводу. Поскольку один раз — случайность, а два раза — это только совпадение. Но на носу третий раз — «супервторник», 3 марта, когда в 14 штатах будут проведены президентские праймериз. С этого дня уже можно будет прогнозировать результаты. Но даже первые два действия президентского спектакля дают пищу для прогнозов.

И есть еще один момент, который, безусловно, греет измучанное импичментом сердце Дональда Трампа. До настоящего момента его основным конкурентом на Белый дом считался Джо Байден, вице-президент при Бараке Обаме. Судя по свежим общенациональным опросам общественного мнения (Ipsos от 10 февраля), он и сейчас способен «побить Трампа со счетом 44 на 42 процента. Трамп, во имя победы над Байденом, вероятно и закрутил весь «украинский сценарий» коррупционной деятельности экс-вице-президента и членов его семьи на просторах Украины во времена Петра Порошенко. Превратив тем самым Украину в мировой символ коррупции.

Что принесло плоды. В Айове Байден набрал 13,7% голосов и получил 15,6% голосов pledged delegates. То есть болтался на грани «нежизнеспособного кандидата» (набравшего менее 15% голосов). А в Нью-Гемпшире он и стал «нежизнеспособным»: 8,4% голосов, 0 обещанных делегатов. И это только начало. И Байдена, и демократов данными своего «украинского кейса» Трамп явно собирается добивать.