Санкт-Петербург, 19 февраля, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Если эпидемия коронавируса в КНР затянется и запрет на въезд китайских туристов в Россию продлится несколько месяцев, Северная столица лишится сотен тысяч гостей из Китая и миллиардов рублей выручки, которую они приносили гостиничному и другому бизнесу. Об этом сообщает 19 февраля телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на независимых экспертов турбизнеса.

Дарья Драй ИА REGNUM Китайский турист в Петербурге

Как передавало ИА REGNUM, в России с 20 февраля начинает действовать временный запрет на въезд для граждан Китая в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

«Из-за отсутствия туристов из Поднебесной страдают как мелкие предприниматели, так и владельцы крупных магазинов. Как сообщил администратор сувенирной галереи Денис Колесников, из-за снижения туристического потока предприниматели уже несут убытки», — отмечает источник.

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Однако основной ущерб в случае длительного запрета на въезд граждан КНР понесет гостиничный бизнес Петербурга. По данным РБК, за год петербургские отели выручают на китайских туристах примерно шесть миллиардов рублей. То есть ежемесячные потери составят порядка 500 млн рублей. Тяжелее всего придется двух‑ и трехзвездочным отелям, в которых туристы из Китая составляли значительную долю. А отели, полностью ориентированные на китайцев, окажутся под угрозой закрытия.

«Отель с большим количеством персонала не может стоять долго пустым. Он начинает снижать цены <…> Отели, которые раньше не были конкурентами большим, тоже снижают цены. Идет массовое понижение цен», — сказала телеканалу «Санкт-Петербург» Тамара Буйлова, вице-президент ассоциации малых гостиниц Петербурга.

По оценке экспертов, только «белый» трафик китайских туристов в 2019 году в Петербурге составил 1,3 млн человек, с учетом нелегалов он достигает около 2,5 млн человек.