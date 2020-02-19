Москва, , 15:11 — REGNUM Из-за запрета на въезд граждан из Китая российский турбизнес в феврале и марте не досчитается 2,8 млрд руб. Так, только в феврале российские туроператоры не досчитались 1,4 млрд руб., сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В марте бронирования туров отменены (средняя стоимость тура $500), поэтому туристы из Китая не приедут в Россию. Планировалось, что доходы от приема туристов из КНР в первый весенний месяц составят 1,4 млрд руб.

В АТОР отметили, что при негативном варианте развития событий китайские группы могут не приехать в Россию и летом (май-сентябрь). В этом случае потери могут составить 31,2 млрд руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 20 февраля начинает действовать временный запрет на въезд для граждан Китая.

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