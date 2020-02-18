Санкт-Петербург, 18 февраля, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Санкт-Петербург получит 200 млн рублей на организацию фан-зон чемпионата Европы из федерального центра. Об этом сообщил 18 февраля заместитель министра спорта Павел Новиков на заседании оргкомитета Евро-2020 в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийские фанаты в Петербурге, ЧМ-2018

Новиков заявил, что по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина подготовлен проект распоряжения правительства РФ о выделении 200 млн рублей из резервного фонда на оказание финансовой поддержки бюджету Петербурга.

Эти деньги пойдут на возмещение затрат на создание зон публичного просмотра на Дворцовой и Конюшенной площадях.

Напомним, фан-зона на Дворцовой площади будет рассчитана всего на 15 тыс. человек и будет функционировать в дни матчей, начиная с четверть финала, то есть 3, 4, 7, 8, и 12 июля.

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Футбольная деревня на Конюшенной площади будет открыта на протяжении всего чемпионата с 12 июня по 12 июля, как это было в дни Мундиаля 2018 года. Тогда ее посетили более 1 млн человек.