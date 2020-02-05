Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM В Петербурге уточнили график работы фан-зоны чемпионата Европы по футболу 2020 года на Дворцовой площади. Как сообщили ИА REGNUM в Смольном, у Зимнего дворца организуют зону трансляции футбольных матчей.

Дворцовая площадь Дарья Драй © ИА REGNUM

Она будет рассчитана на 15 тыс. человек и будет функционировать в дни матчей, начиная с четверть финала, то есть 3, 4, 7, 8, и 12 июля.

Футбольная деревня на Конюшенной площади будет открыта на протяжении всего чемпионата с 12 июня по 12 июля. В 2018 году петербургские фан-зоны в дни Мундиаля посетили более 1 млн человек.

В городе завершается подготовка концепций навигационного обеспечения и праздничного оформления города. К началу июня на ключевых маршрутах турнира планируется разместить более 1600 праздничных элементов.

В дни проведения матчей на стадионе «Санкт-Петербург» зрители смогут воспользоваться бесплатным проездом в городском наземном транспорте и метро. Помогать в организации будут 2700 волонтеров. Из них 1,5 тысячи человек будут отобраны из 9 тысяч кандидатов в рамках программы «Городские волонтеры».

«Подготовка города к проведению чемпионата Европы по футболу находится в завершающей стадии, и сегодня нет никаких сомнений в успешной реализации всех поставленных перед нами задач», — подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

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