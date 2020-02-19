Москва, 19 февраля, 2020, 03:46 — ИА Регнум. Похоже, что фильм «Золото Колчака», показанный одним из центральных телеканалов, — один из лучших примеров того, как упрямые сторонники декоммунизации России готовы поднимать на щит даже самые скомпрометированные исторические фигуры. О том, для чего и кому мог понадобиться адмирал-предатель Колчак, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Жертвы Колчака в Новосибирске, 1919

Супружеская чета Зураба и Елены Чавчавадзе прославлена в постперестроечной России своими яркими дворянско-монархическими инициативами. Даже организация «Союз потомков российского дворянства» в 1990 году произошла именно по инициативе З. Чавчавадзе, в дальнейшем они отличились также рядом политических инициатив, в том числе письмом в адрес российских политиков, включая президента, с требованием проведения срочной декоммунизации за деньги, с разрушением мавзолея и утоплением праха Владимира Ленина. В случае успешного проведения предлагаемой мистерии в жизнь Чавчавадзе и компания обещали заплатить российскому руководству неопределенную, но на словах весьма крупную сумму денег.

Торжества светлой идеи, в представлении Чавчавадзе, в тот раз не случилось, а фигура последнего российского императора, которую также предполагалось окончательно возвеличить, так и остается предметом дискуссий для общества. Возможно, потому Чавчавадзе и переключились на деятелей белого движения, хотя в нем, как известно, к монархистам относились чуть ли не с большим презрением, чем к большевикам. Но тут уж им всё равно: главное — чтоб не Ленин, против Ленина сойдут любые союзники, включая Колчака (история всяческих дворянских беглецов, часть из которых сотрудничала с Гитлером, тому подтверждение). Судя по реакции гостелевидения, этот заход в какой-то степени оправдался. Иначе зачем показывать фильм про Колчака, в котором прославляется очевидный преступник, предатель Родины и профессиональный душегуб?..

Читайте статью Владимира Павленко «Государственное ТВ нашло для России нового вождя».