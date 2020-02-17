Санкт-Петербург, 17 февраля, 2020, 14:15 — ИА Регнум. «Злостных нарушителей» режима инфекционных больниц следует привлекать к уголовной ответственности. Такого мнения придерживается руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, который отреагировал на решение Петроградского районного суда Петербурга в отношении Аллы Ильиной.

Елена Молчанова ИА REGNUM Аллу Ильину выводят из суда для отправки в больницу

Напомним, 17 февраля суд постановил принудительно поместить петербурженку в больницу им. Боткина, откуда она сбежала 7 февраля, так как ее анализы на тот момент не показали наличия коронавируса. Роспотребнадзор потребовал вернуть женщину в стационар как минимум до 19 февраля, пока не будут полностью готовы результаты двух анализов на коронавирусную инфекцию.

«Специалисты по безопасности, которых я представляю, полностью поддерживают исковое заявление главного государственного санитарного врача Петербурга и последующее за ним решение суда. Почти 70 тысяч человек во всем мире заболели коронавирусом, погибли более 1500 человек, и, к сожалению, эффективной вакцины на сегодняшний день нет. Мы не знаем, заражена ли Алла Ильина. Ни один врач не может дать гарантии, так как для выявления вируса нужно время, отсюда 14 дней карантина. Алла Ильина, на мой взгляд, совершила настоящее преступление. Сбежав из больницы, она стала опасна для всех жителей Петербурга, особенно своих соседей», — заявил Дмитрий Курдесов.

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Заметим, Ильину отправили в больницу под конвоем из зала суда. Она 31 января вернулась из Китая, 4 февраля почувствовала боли в горле и 6 февраля была госпитализирована в карантин Боткинской больницы на 14 дней. Откуда сбежала, взломав электронный замок.

По мнению Курдесова, заразиться смертельным заболеванием от Ильиной, несмотря на все отрицательные анализы на коронавирус, мог «любой человек, который, например, дотронулся до дверной ручки или перил на лестничной площадке, которых касалась Ильина».

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«После побега из больницы Ильина несколько дней провела «на свободе» и могла заразить не только родных, но и каждого, кто контактировал с ней. Действующее в нашей стране законодательство не позволяет без судебного решения госпитализировать опасного для общества гражданина, зараженного коронавирусом, что может привести к необратимым последствиям, гибели сотни людей, поэтому мы будем настаивать, чтобы пациенты с подозрением на коронавирус, не выполняющие требования лечащего врача и главного врача, привлекались к уголовной ответственности», — подчеркнул Курдесов.

На его взгляд, в России необходимо срочно «ужесточить наказание за неповиновение законному распоряжению главного врача больницы вплоть до уголовной ответственности до двух лет, если речь идет о побеге из инфекционного медицинского учреждения».