Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM Решение Петроградского районного суда принудительно поместить в карантин по коронавирусу 32-летнюю Аллу Ильину, которая ранее сбежала из инфекционной больницы им. Боткина, должно восприниматься горожанами с пониманием. Об этом заявила 17 февраля начальник отдела юридического обеспечения управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Елена Губарева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Скорая помощь у Петроградского районного суда Елена Молчанова © ИА REGNUM

После оглашения судом решения в отношении Аллы Ильиной представитель Роспотребнадзора обратилась к петербуржцам с просьбой отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и воспринимать это как превентивные меры по защите граждан от смертельно опасной инфекции.

«Она будет сейчас с помощью сотрудника ФССП отправлена на скорой помощи в больницу. Мы не можем на 100% говорить об опасности или безопасности Ильиной Аллы», — сказала чиновница Роспотребнадзора.

Напомним, по решению суда Ильина пробудет в клинике не менее чем до 19 февраля, возможно и дольше, пока не будут получены результаты ее анализов на коронавирус. Ранее женщина заявила журналистам, что она не болеет и чувствует себя хорошо, однако намерена исполнить решение суда, каким бы оно ни было.

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