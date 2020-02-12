Санкт-Петербург, 12 февраля, 2020, 17:52 — ИА Регнум. Пожизненные полномочия для некоторых сенаторов могут быть узаконены только в случае выборности верхней палаты Федерального Собрания. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала руководитель фракции «Партии роста» в петербургском Законодательном собрании, экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева.

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

На ее взгляд, в текущий момент срок полномочий сенаторов не имеет значения, потому что они слишком зависимы и не связаны с регионом, который формально представляют.

«Если говорить в принципе, то я полагаю, что Совет Федерации должен быть палатой регионов, и его члены должны избираться всенародным голосованием, по два человека от региона. Если при такой схеме будут выбирать еще какое-то количество пожизненных, то это допустимо. Но в данной ситуации основная проблема — это не пожизненные они или нет, а то, что они назначаемые. И очень часто не имеющие никакой связи с субъектом РФ. Отсюда палата регионов действительно очень слабая. А все-таки у нас федеративное государство», — заявила Оксана Дмитриева.

Она полагает, что необходимо вернуться к системе, действовавшей с 1993 по 1995 годы, когда сенаторы были избраны прямым голосованием в субъектах РФ.

«Тогда они были независимые действительно и отстаивали права регионов», — считает петербургский депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации. Семь сенаторов могут быть назначены президентом пожизненно из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. Согласно поправкам, в Совфед смогут пожизненно входить бывшие президенты РФ. За ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совфеда. Для остальных представителей президента в верхней палате парламента предлагается установить срок полномочий шесть лет.