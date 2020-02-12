Москва, , 16:51 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

Расширяется «президентская квота» представителей в Совфеде — с 17 до 30 человек. Причем из этих 30 человек семь представителей могут быть назначены президентом пожизненно из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Согласно поправкам, в Совфед смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации — после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. За ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совфеда.

Для остальных представителей Российской Федерации в верхней палате парламента предлагается установить срок полномочий шесть лет.

В настоящее время Совфед комплектуется представителями регионов, а также право вносить свои кандидатуры есть у президента.