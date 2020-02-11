Минск, 11 февраля, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Итоги социально-экономического развития Белоруссии за прошлый год подводили участники состоявшегося сегодня, 11 февраля заседания президиума правительства республики. Также были обсуждены задачи на ближайшую перспективу, сообщает пресс-служба белорусского правительства.

Government.ru Сергей Румас

Председатель Совмина Сергей Румас отметил, что начиная с марта 2019 года средняя зарплата «устойчиво находится над отметкой в тысячу рублей» (около $500 в эквиваленте). Он заявил: «Как и обещали, подтянули зарплату в бюджетных организациях, в первую очередь врачам и учителям. Также, несмотря на вызовы на внешнем контуре, сохранена макроэкономическая сбалансированность. Инфляция на уровне 4,7 процента. Сальдо внешней торговли за 2019 год сформировалось в размере 240 млн долларов».«Вместе с тем запланированный экономический рост не достигнут: ВВП по итогам года сложился на уровне 101,2% при прогнозе 104%», — признал глава белорусского правительства.

Из достижений были названы выплаты по валютным долгам. При этом ЗВР достигли $9,4 млрд, чистая прибыль в организациях выросла почти на 85% и снизилось количество убыточных организаций.

ВВП Белоруссии формировался в основном за счёт сельского и лесного хозяйств, строительства и торговли. Задача по наращиванию экспорта в 2019 году не была выполнена — в основном за счёт провала по группе нефтепродуктов.

«В целом вышли на прогноз по сальдо внешней торговли, но настораживает рост отрицательного сальдо внешней торговли товарами. Частично это объясняется ростом закупок по возведению АЭС и сезонным фактором, но в остальном — отсутствием должного внимания к ситуации на внутреннем рынке и слабой работой по импортозамещению», — сообщил Румас.

Он также обратил внимание на привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) как варианте решения проблемы импорта новых технологий. При этом Румас констатировал, что по объёмам привлечения ПИИ в 2019 году «на прогнозные параметры не вышли».

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