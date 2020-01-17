Минск, , 01:53 — REGNUM Валовой внутренний продукт Белоруссии по итогам 2019 года не достиг показателей официального прогноза и вырос всего на 1,2%. Об этом 16 января проинформировал Национальный статистический комитет республики.

«Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за 2019 год. Объем ВВП в текущих ценах составил 132 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню 2018 года. Индекс-дефлятор ВВП в 2019 году по отношению к предыдущему году составил 106,5%», — сказано в кратком официальном сообщении.

В денежном выражении объём ВВП Белоруссии по официальному курсу Нацбанка республики на дату публикации отчёта Белстата составил $62,124 млрд ($62,604 на 01.01.2020). В итоге экономика постсоветской республики не достигла показателя 2014 года.

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Согласно подписанному Александром Лукашенко указу №483 от 20 декабря 2018 года «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год», ВВП республики за 2019 год должен был вырасти на 4%. После подписания указа независимые эксперты усомнились в адекватности официального прогноза.

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Данные Белстата в разы отличаются от параметров официального прогноза на 2019 год, утверждённого президентским указом. На 2020 год в президентских указах запланирован рост ВВП на 2,8%. Независимые эксперты и международные организации указывают на несбыточность такого прогноза. Так, в январском докладе Всемирного банка рост экономики Белоруссии оценивается в 0,9% по итогам 2020 года.