Санкт-Петербург, 11 февраля, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова опроверг слухи об этапировании его подзащитного из Москвы в Петербург после завершения психолого-психиатрической экспертизы. Скорее всего, обвиняемый пробудет в московском СИЗО до апреля. Об этом адвокат Александр Почуев заявил журналистам во вторник, 11 февраля.

Елена Молчанова ИА REGNUM Олег Соколов и его адвокат Александр Почуев

Как отметил адвокат, слухи, что его подзащитный уже этапирован в родной город — ложь. Сегодня его подзащитный находился в Москве, где с ним проводили следственные действия. А все сообщения об участии Соколова в телешоу или перемещении по стране Почуев назвал «развязыванием СМИ травли участников этой трагедии».

«Подобного рода сообщения исходят от различного рода некомпетентных источников, которые ловят хайп на человеческом горе. Историк Соколов остается в Москве до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля. Он жив и относительно здоров, активно сотрудничает со следствием», — заверил адвокат Почуев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Соколов сознался в убийстве сожительницы Анастасии Ещенко, которая была аспиранткой Института истории СПбГУ. После убийства историк расчленил тело девушки и попытался утопить останки в реке Мойке. Его арестовали поместили в «Кресты», потом перевели в московское СИЗО «Бутырка», откуда отправили на обследование к психиатрам.

В конце января стало известно, что по результатам исследований, эксперты признали Олега Соколова вменяемым. Специалисты не обнаружили у него никаких хронических, ни временно психических расстройств или слабоумия, а также аффективных расстройств.

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С результатами экспертов адвокат обвиняемого согласился частично, он объявил о намерении запросить фармакологическую экспертизу для выяснения медикаментозной версии агрессии.