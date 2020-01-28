Москва, , 18:08 — REGNUM Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, намерена ходатайствовать о дополнительной экспертизе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января заявил адвокат Соколова Александр Почуев на брифинге.

Адвокат Соколова Александр Почуев Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Результаты экспертизы составляют следственную тайну. Разглашать я их не имею права. Но в целом могу раскрыть позицию защиты: на данный момент мы ознакомились больше чем с 20 экспертизами. Более трёх десятков вопросов, на них получены ответы. Несколько вопросов остались без ответа, скорее всего мы будем просить о проведении дополнительной экспертизы», — заявил Почуев.

В частности, ходатайство касается вопроса о вменяемости Соколова в момент совершения преступления.

«О том, что Олег Валерьевич вменяемый по жизни человек — у нас фактически сомнений никогда не было. Но в то же время были поставлены вопросы, касающиеся его вменяемости в момент совершения преступления. И на эти вопросы мы пока не получили нас устраивающих ответов. И как раз по этому вопросу мы будем подавать ходатайство для повторной экспертизы», — пояснил адвокат.

«Мы предполагаем, что в случае удовлетворения порядка двух месяцев, в случае, если следствие не сочтёт обоснованным наше ходатайство, то, соотсетственно, в течение пары месяцев мы уже увидим окончательное обвинительное заключение», — указал он.

По словам адвоката, Соколов продолжает научную работу, хотя она весьма затруднена в связи с отсутствием источников и средств, «пишет от руки, что-то пытается». При этом «на свободе» есть несколько энтузиастов, которые помогают ему вести эту работу, добавил Почуев.

63-летний доцент Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года мужчина четыре раза выстрелил в неё из обреза, через сутки после убийства он расчленил тело жертвы на части и попытался выбросить в Мойку. Однако в результате он упал в реку, откуда был выловлен и задержан с поличным.