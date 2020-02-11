Минск, 11 февраля, 2020, 16:06 — ИА Регнум. «Китайцы должны знать, что белорусы для них являются настоящими друзьями», — сообщает пресс-служба президента Белоруссии по итогам состоявшегося сегодня, 11 февраля совещания Александра Лукашенко с новым послом постсоветской республики в КНР Николаем Снопковым.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Белоруссии в Китае Николаем Снопковым

Снопков сменит на этой должности Кирилла Рудого — бывшего помощника президента по экономическим вопросам. Снопков до недавнего времени работал в президентской администрации, а до этого — в правительстве Белоруссии, занимаясь экономическими вопросами.

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В ходе нынешней встречи Лукашенко предложил Снопкову рассказать о Китае. Он также дал напутствия новому послу в стране, которую официальный Минск назвал стратегическим партнёром наряду с Россией.

«Времена у них, как видите, непростые, и дело не только в том, что вирус», — констатировал Лукашенко, говоря о КНР. По его мнению, «дело в том, что в связи с этим коронавирусом начинают вбрасываться в медийное пространство фейковые новости».

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Напомним, по итогам 2019 года у постсоветской республики в торговле с КНР сформировалось отрицательное сальдо. Оно остаётся неизменно отрицательным с конца прошлого века. Наиболее ликвидный белорусский экспортный товар на китайском рынке — калийные удобрения.

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Также отметим, что Николай Снопков ранее ни дня не находился на дипломатической службе. Он не знает китайский язык и не работал в КНР. Аналогичный уровень компетентности был и у его предшественника Кирилла Рудого.