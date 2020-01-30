Минск, , 16:29 — REGNUM «КНР, Россия, Европейский союз. Возможно, с американцами удастся наладить отношения. Это «монстры», с которыми за счастье считают сотрудничать любые государства», — заявил 30 января Александр Лукашенко при назначении Николая Снопкова послом в Китае.

По словам Лукашенко, отправка Снопкова на новую должность в непростой для экономики постсоветской республики период далась нелегко: «Я отдаю себе в этом отчет. Но выбора у нас другого нет. У Николая Геннадьевича прекрасные отношения с руководством Китайской Народной Республики. Его знают все, начиная от Си Цзиньпина и заканчивая чиновниками в министерстве иностранных дел».

«Главное — это вопросы экономики, развитие торгово-экономических связей. Все остальное в сотрудничестве с Китаем, как и с другими странами — той же Россией, Евросоюзом и США, — у нас есть. Надо этот дом политико-дипломатический поставить на прочный фундамент, прочную основу найти», — цитирует пресс-служба президента Белоруссии напутствие Лукашенко новому послу.

Николай Снопков пересядет из кресла в президентской администрации в посольское, сменяя Кирилла Рудого — бывшего президентского помощника по экономическим вопросам, прославившегося пропагандой либертарианства. В должности посла Рудый отметился двумя достижениями: пропагандой нового названия Белоруссии в написании китайскими иероглифами, а также резким ростом отрицательного сальдо в белорусско-китайской торговле.

Читайте новости сюжета: Белорусская многовекторность

В целом белорусско-китайские отношения за последние годы характеризовались отсутствием пресловутых «прорывов», которые Лукашенко поручил Снопкову обеспечить за год-два. Новый посол поблагодарил «товарища президента» и заверил, что справится с поставленными задачами.