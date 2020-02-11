Минск, 11 февраля, 2020, 14:59 — ИА Регнум. «Я думаю, что если в стране всё хорошо, то никакая пропаганда не нужна. Пропаганда нужна, когда в стране нечего кушать», — констатировала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM белорусский политик, общественный деятель и журналист, руководитель Международного Центра гражданских инициатив «Наш Дом» Ольга Карач, оценивая заявления Александра Лукашенко в ходе состоявшегося 11 февраля совещания с пропагандистами Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Читайте подробности: Лукашенко потребовал обеспечить «информационный суверенитет»

«Настораживает высказывание Александра Лукашенко про якобы «фейки» в медиа, которые «будет трудно опровергать», — отметила Карач. — Вообще трудно опровергать правду. Фейки как раз опровергать очень легко. Но очень интересно, чего такого боится Александр Лукашенко, что может узнать белорусское «восприимчивое» население?»

По мнению руководителя МЦГИ «Наш Дом», сейчас «белорусов уже сложно удивить чем-то из выходок власти». Она задалась вопросом: «Что еще нас ждет из «чудных открытий»?

Читайте подробности совещания: Лукашенко распорядился хвалить его без перебора

«Пугает высказывание про «право проводить собственную информационную политику», потому что понятно, что речь идет про обычную пропаганду, — обратила внимание Карач. — В странах Запада, например, никакой «собственной информационной политики» нет — и ничего, никто не загнулся и не умер от этого».

Напомним, в ходе состоявшегося 11 февраля совещания Александр Лукашенко заслушал отчёты руководителей крупнейших государственных СМИ Белоруссии, которых он назначал на должности. При этом он сравнил прессу с химическим оружием, оружием массового уничтожения.

О красивых словах и чудовищной практике читайте в сюжете: Суд над журналистами ИА REGNUM в Белоруссии