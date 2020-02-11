Дамаск, 11 февраля, 2020, 14:13 — ИА Регнум. В Идлибской зоне деэскалации боевики так называемой сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии. Об этом пишет газета Turkiye.

Mada Media Сирийский боевик

Уточняется, что вертолет, принадлежащий сирийской армии, был сбит в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб.

Напомним, 10 февраля турецкими ВС были нанесены удары по 115 целям сирийской армии. Анкара также сообщила о гибели пяти военных из-за удара по наблюдательному пункту в провинции Идлиб.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в свете событий, которые произошли в Идлибской зоне деэскалации, глава России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречаться пока не планируют.

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