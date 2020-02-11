Москва, , 13:02 — REGNUM Армия в Турции представляет собой весомую политическую силу, которая может представлять для президента страны Реджепа Тайипа Эрдоган определённый вызов. Об этом 7 февраля заявил военный эксперт Юрий Селиванов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я бывал в Турции достаточно часто в доэрдогановскую эпоху и имел возможность наблюдать, какую роль играла там армия. Армия играла колоссальную роль вообще в Турции на протяжении многих десятилетий, и тогда тоже. Это была основа турецкого общества и его политическая составляющая», — заявил Селиванов.

По его мнению, в настоящее время ситуация, несмотря на усилия турецкого лидера, изменилась незначительно.

«Мы знаем, что Эрдоган многое делал, придя к власти, чтобы поджать военных, ввести свои политические структуры и институты вместо них. Кончилось всё недавней попыткой переворота, когда Эрдоган пересажал множество генералов и полковников. Но я не думаю, что ему удалось сломить этот армейских дух. Армейский дух вождизма, который был свойственен турецким военным со времён Кемаля Ататюрка», — указал он.