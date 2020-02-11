Санкт-Петербург, 11 февраля, 2020, 13:43 — ИА Регнум. Ленинградская область и Санкт-Петербург согласовали сохранение ряда автобусных маршрутов, связывающих города области со станциями петербургского метрополитена. Ранее эти маршруты собирались полностью закрыть, что вызвало недовольство жителей Ленобласти и возмущение властей региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

Напомним, Петербург готовится к транспортной реформе, в рамках которой изменится трассировка 60 маршрутов, закроется 271 коммерческий маршрут, но будет запущено 97 новых «социальных» маршрутов. Окончательное решение по новой маршрутной сети должно быть принято до конца 2019 года.

Однако Ленинградская область согласовала с Петербургом сохранение автобусов №530 («Всеволожск — Финляндский вокзал»), №81 («Новоселье — станция метро «Проспект Ветеранов»), №521 (Форносово — станция метро «Купчино») и №468 (Шлиссельбург — станция метро «Улица Дыбенко»).

«Эти маршруты будут работать по заказу управления по транспорту Ленинградской области, начиная с лета. С этого момента на них начнёт действовать льготный проездной билет: транспорт переводится из разряда коммерческих маршрутов в социальный», — отмечено в сообщении пресс-службы правительства Ленобласти.

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Там отмечают, что ежегодный пассажиропоток на этих направлениях составляет до трёх миллионов человек. Кроме того, областное управление и комитет по транспорту Санкт-Петербурга договорились, что 32 отменяемых коммерческих межрегиональных маршрута будут продублированы новыми или существующими автобусными маршрутами, работающими по заказу города. Льготный проезд на них также сохранится.