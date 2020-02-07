Лондон, 7 февраля, 2020, 13:40 — ИА Регнум. В сети появились первые снимки гибридного автомобиля компании McLaren. Фото размещены на сайте MotorAuthority.

Motorauthority Гибридный McLaren

О том, что бренд планирует выпустить гибридный спорткар было известно уже давно. Однако изображения тестового прототипа появились только сейчас. Вероятно, эта новинка станет базовой в модельной линейке марки. На ней будут изучаться потенциальный спрос и удовлетворенность клиентов гибридными спорткарами.

На данный момент специалисты McLaren испытывают новую платформу, коробку передач, подвеску и мотор нового авто.

Стоит отметить, что кузов для гибридного авто взят от спорткара McLaren 570. Вероятно, что автопроизводитель оставил от этой же модели карбоновый монококон.

Ранее в компании Maserati заявили, что в конце апреля 2020 года на мотор-шоу в Пекине планируют представить свою первую модель с гибридным мотором.

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