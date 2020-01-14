Лондон, , 09:53 — REGNUM Тюнинговое-ателье Novitec из Британии создало набор аэродинамических доработок N-Largo для суперкара McLaren 720S Spider. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Для McLaren 720 Spider тюнеры создали облегчённый обвес из углеволокна, который включает в себя бамперы, а также накладки на пороги и крылья. В комплект N-Largo входят 20-дюймовые диски Vossen спереди и 21-дюймовые — сзади.

Сообщается, что набор доработок испытали с помощью аэродинамической трубы.

За счёт установки нового блока управления двигателем и усовершенствованной выхлопной системы максимальная мощность турбомотора V8 увеличилась с 710 до 794 л. с. Это позволяет McLaren 720 Spider набирать 100 км/ч за 2,7 с, что на 0,2 с быстрее базовой вариации. При этом максимальная скорость авто составляет 346 км/ч.

Ранее компания McLaren на взлётно-посадочной полосе Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида провела испытания супергибрида Speedtail, получив максимальный результат скорости 403 км/ч.

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